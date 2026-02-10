Объект ВСУ полностью уничтожен — это создало условия для продвижения российских штурмовиков.
Российские «Грады» разрушили укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении СВО
Расчет ракетной системы залпового огня «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» нанес удар по укрепленному району Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении, применив снаряды калибра 122 мм.
После получения разведывательной информации о местоположении узла обороны ВСУ боевая машина в кратчайшие сроки выдвинулась на огневую позицию. Расчет навел установку на цель и выполнил залп полным пакетом реактивных снарядов.
Мощным ударом удалось разрушить укрепления боевиков, что создало условия для дальнейшего продвижения российских штурмовиков. Сразу после выполнения задачи расчет оперативно покинул позицию, минимизировав риск ответного удара.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
