Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

На трассе Бочковка — Нечаевка БПЛА атаковал движущуюся машину с супружеской парой.

Атака ВСУ на Белгородскую область 12 февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области пять мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Головчино в Грайворонском округе дрон атаковал легковушку, пострадал мужчина. Его забрали в больницу с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями рук и ног, переломом носа. В селе Вознесеновка в Шебекинском округе от удара БПЛА по легковому автомобилю также пострадал мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой.

Украинский дрон атаковал также автомобиль с супружеской парой на трассе Бочковка — Нечаевка. У обоих минно-взрывные травмы и баротравмы. Также в Краснояружскую больницу обратился мужчина, раненый дроном днем ранее в Красной Яруге. У мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги.

Как ранее писал 5-tv.ru, силы противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины: 19 дронов — над Азовским морем, 12 — над Крымом, шесть — над Белгородской областью, пять — над Курской, один — над Брянской и один— над Черным морем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

