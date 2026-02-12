Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

На трассе Бочковка — Нечаевка БПЛА атаковал движущуюся машину с супружеской парой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В Белгородской области пять мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В селе Головчино в Грайворонском округе дрон атаковал легковушку, пострадал мужчина. Его забрали в больницу с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями рук и ног, переломом носа. В селе Вознесеновка в Шебекинском округе от удара БПЛА по легковому автомобилю также пострадал мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой.
Украинский дрон атаковал также автомобиль с супружеской парой на трассе Бочковка — Нечаевка. У обоих минно-взрывные травмы и баротравмы. Также в Краснояружскую больницу обратился мужчина, раненый дроном днем ранее в Красной Яруге. У мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги.
Как ранее писал 5-tv.ru, силы противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины: 19 дронов — над Азовским морем, 12 — над Крымом, шесть — над Белгородской областью, пять — над Курской, один — над Брянской и один— над Черным морем.
