Масленица близко: россиянам рассказали, сколько можно есть блинов в день без вреда для здоровья

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 108 0

Если выбирать блюдо с сытными начинками безопасная порция будет существенно меньше.

Масленица в России 2026 году какого числа

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Гастроэнтеролог Мазько: в Масленицу стоит употреблять не более двух-трех блинов в день

В России здоровому человеку рекомендуется употреблять не более двух или трех блинов в сутки в период празднования Масленицы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Инну Мазько.

Как пояснила специалист, индивидуальные особенности организма могут позволить незначительно скорректировать эту норму.

«В период Масленицы стоит употреблять не более двух-трех блинов в день. При менее строгом расчете, если учитывать только суточный лимит сахара, можно позволить себе пять-семь блинов без начинки. Эти цифры могут немного меняться из-за индивидуальных особенностей каждого человека», — рассказала Мазько.

Доктор отдельно подчеркнула, что при выборе вариантов с различными добавками или сытными начинками безопасная порция должна быть существенно меньше, чем при поедании пустых блинов.

Столь строгие ограничения продиктованы высокой энергетической ценностью праздничного блюда. По словам врача, один блин среднего размера (диаметром от 10 до 20 сантиметров) содержит в среднем около 100 килокалорий.

Таким образом, в Масленицу порция из десяти штук за один раз составит почти половину дневного рациона взрослого человека. Кроме того, мука и сахар являются быстрыми углеводами, провоцирующими резкие колебания уровня глюкозы в крови. Из-за этого чувство сытости после трапезы исчезает очень быстро.

Масленица в России в 2026 году будет проходить с 16 по 22 февраля (Сырная седмица перед Великим постом, который начинается 23 февраля; Пасха 12 апреля).

