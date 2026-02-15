Над Брянской областью за 12 часов ликвидировано более 170 БПЛА

Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область продолжается более 12 часов, за это время было сбито свыше 170 вражеских дронов. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Над областью уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа. Соблюдайте необходимые меры безопасности!» — написал губернатор Брянской области.

Как сообщил Богомаз, после удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры региона в пяти муниципалитетах, а также частично в Брянске отсутствуют тепло и электричество. Сейчас специалисты подключают резервные мощности и проводят работы по восстановлению тепло- и энергоснабжения.

Ранее Богомаз сообщал, что в операциях по уничтожению украинских дронов задействованы подразделения ПВО Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также представители региональных специальных подразделений Росгвардии.

