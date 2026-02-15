Над Брянской областью за 12 часов ликвидировано более 170 БПЛА

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 690 0

В пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске отсутствуют тепло и электричество.

Атака беспилотников на Брянскую область 15 февраля

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область продолжается более 12 часов, за это время было сбито свыше 170 вражеских дронов. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Над областью уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа. Соблюдайте необходимые меры безопасности!» — написал губернатор Брянской области.

Как сообщил Богомаз, после удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры региона в пяти муниципалитетах, а также частично в Брянске отсутствуют тепло и электричество. Сейчас специалисты подключают резервные мощности и проводят работы по восстановлению тепло- и энергоснабжения.

Ранее Богомаз сообщал, что в операциях по уничтожению украинских дронов задействованы подразделения ПВО Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также представители региональных специальных подразделений Росгвардии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
16 февр
Силы ПВО уничтожили 1308 украинских дронов за прошедшую неделю
16 февр
Один человек пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
15 февр
Богомаз: за полдня ликвидировано 120 дронов ВСУ над Брянской областью
15 февр
В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека
14 февр
В ЛНР 15 человек пострадали при массированной атаке украинских дронов
13 февр
Силы ПВО РФ сбили 47 украинских дронов за шесть часов
13 февр
Два человека погибли и еще три пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
12 февр
Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области
12 февр
Территорию нефтеперерабатывающего завода в Ухте атаковали дроны ВСУ
7 февр
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности
7:00
Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
6:59
Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика
6:38
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
6:19
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
6:00
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео