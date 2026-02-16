Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Сырная седмица началась с 16 февраля.

Поздравления с Масленицей 2026

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Тема:
Масленица

Поздравление с Масленицей — не формальность, а сохранившийся с древности обряд

С началом Сырной седмицы, Масленицы, в России связано множество традиций. Это не просто повод напечь блинов, а время, когда важно делиться добром, приглашать гостей и говорить друг другу теплые слова. Life.ru подготовил подборку поздравлений для разных случаев.

Для родных и близких подойдут проникновенные пожелания в прозе:

«Пусть Масленица подарит вам столько тепла, сколько блинов испечется на вашей кухне».

Для друзей — короткие и с юмором:

«Желаю, чтобы все неприятности исчезали, как налет на сковороде».

Для соцсетей и СМС отлично подойдут лаконичные варианты:

«Света и тепла вам», «Пусть жизнь будет вкусной», «Масленица — пусть будет сладкой».

Для тех, кому хочется сказать чуть больше, чем просто «с праздником».

«Дорогие мои! Масленица пришла — значит, скоро весна. Пусть эти дни будут наполнены смехом, уютом и тем самым детским счастьем, когда ждешь первый блин со сковороды. Обнимаю вас!»

«С началом Масленичной недели! Пусть она будет такой же сладкой, как мед, такой же горячей, как свежий блин, и такой же радостной, как хоровод у костра. Мира вашему дому».

«Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы жизнь была как хороший блин — ровной, гладкой, вкусной и без комочков. Пусть в доме всегда будет праздник, а на душе — благодать».

Масленица — праздник сытный, и шутить в эти дни тоже принято.

«Поздравляю с Масленицей! Пусть количество съеденных блинов не отражается на талии, а отражается только на щеках — румянцем».

«Желаю тебе, чтобы неприятности прогорали, как первый неудачный блин, а удача липла, как тесто к сковороде».

Но Масленица — это не просто гастрономический праздник. Это один из немногих языческих обрядов, который органично вплелся в ткань современной жизни и сохранил свою магию. На Руси верили: как встретишь Масленицу — так и весна пройдет. Потому и старались гулять широко, печь горы блинов и прощать друг другу старые долги.

Почему важно поздравлять с Масленицей?

В русской традиции поздравление на Масленицу — это не формальность, а маленький обряд добрососедства. Считалось, что сказанное теплое слово возвращается к человеку сторицей. Если вы поделитесь улыбкой — мир улыбнется вам в ответ. Если пригласите к столу — весь год стол не будет пустовать.

Главное правило поздравления — искренность и улыбка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего следует избегать при приготовлении блинов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Масленица
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

