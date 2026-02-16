Масленица без вреда: какие начинки для блинов самые опасные

Эндокринолог Белоусова: сладкие начинки блинов вредны для здоровья

В разгар Масленицы врачи снова напоминают: блины — это не только праздник, но и серьезная нагрузка на организм. Эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала в беседе с Lenta.ru, какие начинки считаются самыми вредными.

Самые вредные начинки блинов

По словам Белоусовой, наибольшую опасность представляют два типа начинок.

Во-первых, это варианты с жирными и солеными продуктами. К ним относятся жирные сорта мяса, колбасы, соленых сыров, большое количество сливочного масла. Такие добавки содержат много насыщенных жиров и соли. Их регулярное употребление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствует набору лишнего веса.

Во-вторых, вредными считаются сладкие начинки с избытком сахара и рафинированных углеводов. Стоит ограничивать употребление таких добавок, как густые карамельные топпинги, шоколадные пасты, жирные крема. Как отметила врач, частое употребление подобных продуктов негативно влияет на эмаль зубов, провоцирует увеличение массы тела и повышает риск развития сахарного диабета второго типа.

Полезные альтернативы

Вместо калорийных и сладких топпингов специалист советует выбирать более сбалансированные варианты. К полезным начинкам она отнесла:

свежие ягоды и фрукты;

творог с сухофруктами (изюмом, курагой);

ореховую пасту без добавления сахара.

Тем, кто предпочитает несладкие блины, подойдут сочетания с курицей или индейкой, рыбой, грибами, овощами и умеренным количеством сыра. Такие варианты обогащают блюдо белком и делают его более сытным без лишнего сахара и жира.

Сколько блинов можно съесть без вреда

Ранее гастроэнтеролог Инна Мазько сообщила, что здоровому человеку в период Масленицы рекомендуется ограничиться двумя–тремя блинами в день. При менее строгом подсчете — если ориентироваться только на суточный лимит сахара — можно позволить себе до пяти–семи блинов без начинки.

Однако при выборе сладких или сытных добавок безопасная порция должна быть значительно меньше.

Столь жесткие ограничения объясняются высокой калорийностью блюда. Один средний блин диаметром 10–20 сантиметров содержит около 100 килокалорий. Порция из десяти блинов за один прием пищи может составить почти половину дневной нормы калорий для взрослого человека.

Кроме того, мука и сахар относятся к быстрым углеводам, которые вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови. В результате чувство сытости проходит быстро, что провоцирует переедание.

