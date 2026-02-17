В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь пострадал ребенок

Из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь пострадал ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительной информации, ранен один ребенок», — проинформировал глава Севастополя.

Он уточнил, что из-за ударной волны от уничтоженного дрона на Фиолентовском шоссе в частном доме выбило окна. Осколки стекла попали на девятилетнего мальчика и посекли ему ноги. Ребенок был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Развожаев отметил также, что атака дронов ВСУ в ночь с 16 на 17 февраля 2026 года стала одной из самых продолжительных атак на город за последние время. Всего ночью в регионе было перехвачено 24 вражеских аппарата.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в поселке Ильском Северского района Краснодарского края. Раненым оказывают всю медицинскую помощь.

Из-за осколков беспилотников были повреждены четыре частных дома, в двух из них произошло возгорание.

