В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь пострадал ребенок

Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги.
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь пострадал ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительной информации, ранен один ребенок», — проинформировал глава Севастополя.
Он уточнил, что из-за ударной волны от уничтоженного дрона на Фиолентовском шоссе в частном доме выбило окна. Осколки стекла попали на девятилетнего мальчика и посекли ему ноги. Ребенок был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Развожаев отметил также, что атака дронов ВСУ в ночь с 16 на 17 февраля 2026 года стала одной из самых продолжительных атак на город за последние время. Всего ночью в регионе было перехвачено 24 вражеских аппарата.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в поселке Ильском Северского района Краснодарского края. Раненым оказывают всю медицинскую помощь.
Из-за осколков беспилотников были повреждены четыре частных дома, в двух из них произошло возгорание.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 17 февр
- Из-за атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае загорелся Ильский НПЗ
- 17 февр
- Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае
- 17 февр
- Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
- 16 февр
- Силы ПВО РФ сбили 21 украинский дрон за четыре часа
- 16 февр
- Силы ПВО уничтожили 1308 украинских дронов за прошедшую неделю
- 16 февр
- Один человек пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- 15 февр
- Над Брянской областью за 12 часов ликвидировано более 170 БПЛА
- 15 февр
- Богомаз: за полдня ликвидировано 120 дронов ВСУ над Брянской областью
- 15 февр
- В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека
- 14 февр
- В ЛНР 15 человек пострадали при массированной атаке украинских дронов
Читайте также
78%
Нашли ошибку?