Гаубицы М-46 уничтожили огневые позиции ВСУ в Харьковской области

Расчеты буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили огневые позиции минометов и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области.

Поражение целей было обеспечено благодаря слаженной работе системы разведки. Средства акустической разведки своевременно зафиксировали звуки выстрелов минометов противника. Полученные координаты были мгновенно переданы артиллерийской батарее, что позволило выполнить огневые удары в считанные минуты.

Оперативность передачи данных и четкие действия расчетов орудий позволили нейтрализовать огневые точки противника, которые препятствовали продвижению наших подразделений. Это обеспечило безопасное прохождение штурмовых групп на данном участке.

Скорость реакции, точность данных и выучка артиллеристов позволяют парировать угрозы и наносить упреждающие удары, лишая противника инициативы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

