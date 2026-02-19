Управляющие компании не успевают за зимой: как дворы превращаются в зону риска

Масленичная неделя, скорее всего, станет не только самой снежной в этом году, но и войдет в рейтинг снежных зим. Очень пугающий прогноз для всех центральных регионов страны, а также для северо-запада. Тем более, что как раз обильные снегопады уже стали причиной гибели 11 человек, которые оказались под сошедшими с крыш лавинами. Еще несколько десятков получили тяжелые травмы. Но как выяснил корреспондент «Известий» Виталий Ханин, отвечают за это чаще всего совершенно случайные люди.

Один из таких инцидентов произошел в обычном дворе Тюмени. Мальчишка отстал от мамы и задержался перед подъездом, и это едва не стоило ему жизни.

По словам местных жителей, крышу этого дома не чистили уже давно, и сход снега с нее стал закономерным итогом. В управляющей компании РЕН ТВ рассказали, что, конечно, всему виной только обстоятельства, а никак не халатность.

«Буквально через час после схода снега у нас на этом доме как раз должны были работать альпинисты. Как только узнали о сходе, сразу же альпинистов сняли с одного дома, перекинули на этот дом», — отметил заместитель директора по эксплуатации управляющей компании.

В этот раз обошлось, потому что сошел не весь слой снега, а только 10 сантиметров. Однако в противном случае травмы могут быть смертельно опасными.

В Самаре Иван просто шел к машине и получил сотрясение. По его словам, дорожку перед подъездом чистили часто, а вот чтобы сметали снег с крыши — в этом году он не видел, несмотря на то, что зима намного более снежная и, по идее, эта процедура должна проводиться чаще.

«Я ничего не понял просто. Сделал пять шагов и валялся на земле лицом в асфальт. Я даже не успел руки выставить перед собой», — рассказал пострадавший.

Но сила удара может быть такова, что даже сотрясение — это удача.

«Небольшой закуток в московском дворике этой зимой лопаты не видел, просто потому что здесь никто не ходит. Зато у нас есть возможность проверить высоту сугроба. К этому дню она составляет около полуметра, и это отнюдь не рекорд. В Кировской области 111 сантиметров, в Пермском крае и в Башкирии — 108. И если крышу не чистить, то там образуется такой же слой», — отметил корреспондент.

Один кубометр снега, особенно, если он старый и слежавшийся, может весить до 900 килограммов. Это как небольшая легковушка, и если вспомнить курс физики и рассчитать скорость приземления, то у асфальта наледь разгонится примерно до 62 километров в час.

В Нижнем Новгороде под глыбой наледи погибла молодая девушка. В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры, которые были сняты всего через пару часов после трагедии. Сюда приехал промышленный альпинист, который, наконец, готов почистить кровлю.

Именно этого мужчину в итоге обвинили в некачественном оказании услуг, повлекшем смерть человека. Он уже арестован, и пока что единственный, кто будет отвечать. Но вот нюанс, вместе с ним в день трагедии приезжала женщина, которая явно управляла процессом: обозначала фронт работ инженеру, пыталась научить работать журналистов.

«Вам нравится бегать, снимать всех, а мне нравится присутствовать», — сказала она.

Весьма вероятно, что это представитель товарищества собственников жилья. Съемочная группа РЕН ТВ поехала в отделение ТСН сегодня и увидела на двери амбарный замок. Скинув ответственность на альпиниста, они просто растворились.

«Отчеты о деятельности управляющей компании недостаточно прозрачны. У собственников создается ощущение, что единственная их обязанность и право — это платить этой компании. А за что именно, ответить довольно трудно», — подчеркнула заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

За эту снежную зиму по России уже сотни случаев падения снега на машины, козырьки, рекламные щиты и другое имущество и, конечно, страдают люди. Самые частые травмы — переломы и сотрясения.

Есть и погибшие сразу в нескольких регионах, и каждый раз возникает вопрос, почему управляющая компания вовремя не выполнила свою работу. Ведь в каждой платежке так или иначе «зашита» стоимость уборки придомовой территории и крыши. Впрочем, жителям зачастую приходит просто финальная сумма, где не указано, сколько они должны платить и за что.