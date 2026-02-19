Снег стеной: московский регион накрыли рекордные осадки

Московский регион накрыли рекордные осадки

Жителей Москвы и Московской области ждет настоящее испытание стихией. В Центральную Россию пришли рекордные осадки.

В столице снегопад уже идет. К середине дня он усилится и станет одним из самых мощных за последнее время. По словам синоптиков, снег будет стеной. Высота сугробов может побить все рекорды. Таким образом, эта зима в Москве может стать самой снежной за последние 60 лет.

«На сегодня у нас высота снега была на утро 46 сантиметров, то добавится еще в разных местах десять, пятнадцать, может быть двадцать сантиметров. Сильный снег, местами очень сильный, метель, заносы», — рассказал начальник отдела Ситуационного центра Росгидромета России Анатолий Цыганков.

Метель обрушится на столицу вместе с сильным ветром. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. Также на дорогах — множество аварий из-за гололедицы, проблемы и с общественным транспортом. Экстремальных морозов на этот раз не будет. Самая холодная ночь уже прошла. Днем температура не должна опуститься ниже минус семи градусов.

С начала января к ликвидации последствий непогоды привлечены все городские службы, включая коммунальные и инженерные подразделения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города поблагодарил сотрудников, которые работают круглосуточно на улицах и во дворах, подчеркнув, что ситуация остается сложной, однако город справится.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.