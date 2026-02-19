Снегопад века: из-за циклона «Валли» встала трасса М-4 «Дон»

Из-за циклона «Валли» встала трасса М-4 «Дон»

Снегопад века: так уже назвали приход циклона «Валли», который сегодня привел к массовым авариям во всем центральном регионе.

На трассе М-4 «Дон» сейчас в пробках стоят более сотни автомобилей. На разных участках — больше десятка массовых аварий. О пострадавших пока не сообщается. А это кадры из подмосковной Сходни. В результате столкновения легковушка перевернулась, водителя пришлось эвакуировать спасателям. В столице на Ярославском шоссе столкнулись несколько грузовиков и легковых автомобилей, движение парализовано. А в другом районе, на юге, под тяжестью снега не выдержала крыша катка.

Непогода серьезно нарушила и работу столичных аэропортов. Отменено уже 140 рейсов, больше всего в Шереметьево. И по прогнозам синоптиков ситуация будет только ухудшаться. Ветер усилится, за один день выпадет почти месячная норма осадков.

Снежный буран сейчас бушует и в Карачаево-Черкессии. В Архызе снежная лавина обрушилась на частный сектор, снегом завалило жилые дома и припаркованные машины. Непогоду ждут и в Петербурге. Циклон «Валли» доберется в северную столицу уже этим вечером. Ожидается ураганный ветер и сильная метель.

Как справляются с непогодой в Москве

С начала января к ликвидации последствий непогоды привлечены все городские службы, включая коммунальные и инженерные подразделения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города поблагодарил сотрудников, которые работают круглосуточно на улицах и во дворах, подчеркнув, что ситуация остается сложной, однако город справится.

