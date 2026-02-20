В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн боевиков

Рита Цветкова
Киев значительно утратил возможность восполнять армию за счет принудительной мобилизации.

Сколько солдат потеряли ВСУ с начала спецоперации на Украине

Фото: www.globallookpress.com/ Andriy Andriyenko

Спецоперация

Рудской: с начала спецоперации Украина потеряла более одного миллиона солдат

С начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более миллиона боевиков. Об этом в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда» сообщил первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч. А с начала СВО эта цифра превысила один миллион человек», — сказал он.

По данным Рудского, в 2025 году российские военнослужащие освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров территории. Начало 2026-го ознаменовалось освобождением еще 600 километров. Успехи бойцов устойчивы, изменить ситуацию на поле боя украинские формирования уже не смогут.

«Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы», — добавил замначальника Генштаба.

Как отметил Рудской, поставки вооружения из западных государств не помогут ВСУ восстановить свои позиции, а только затянут конфликт. Не спесет положение киевского режима и возможное снижение призывного возраста до 18 лет. Перспективы вообще не зависят от действий Украины, ответственность в большей степени лежит на ее партнерах с Запада и их готовности «выстраивать архитектуру европейской безопасности с учетом интересов РФ».

Ранее 5-tv.ru писал о судьбе украинских военных, оказавшихся в формированиях ВСУ на поле боя. Боевики продолжают добровольно сдаваться в плен ВС РФ, многие думают о таком способе спастись от участия в боевых действиях. Кроме того, как рассказал один из пленных, в районе Купянска-Узлового ситуация приближается к катастрофической. Солдаты замерзают, раненых не эвакуируют, потери растут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Спецоперация
