Пленный ВСУ рассказал о бедственном положении украинских боевиков

|
Александра Якимчук
Погодные условия становятся причиной больших потерь со стороны Украины.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Погода

Пленный ВСУ: боевики в Харьковской области замерзают насмерть

ВСУ отказывается эвакуировать насмерть замерзающих боевиков из района Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом Минобороны РФ рассказал военнопленный ВСУ, стрелок-наводчик 43-й механизированной бригады Дмитрий Кушнеренко.

Из-за погодных условий в рядах ВСУ в районе Купянска-Узлового сложилась катастрофическая ситуация. Они несут большие потери, так как боевики обмораживают конечности и переохлаждаются. При этом раненых руководство не эвакуирует.

«Днем ручьи текут, все позалило. Ночью — мороз. Согреться нельзя, если разводишь огонь, дрон сразу прилетает. <…> В блиндажах воды по колено, а в некоторых и по пояс. Были случаи, когда замерзали выходы из нор. Пацаны оттуда не смогли выйти, замерзли насмерть. <…> Очень много обмороженных, больных. Вообще 300-х (раненых. — Прим. ред.) не эвакуируют. Если ты ранен, можно считать, что ты уже 200 (мертв. — Прим. ред.)», — рассказал Кушнеренко.

Он уточнил, что командиры приказывают оставаться на позициях, отступать не дают и помощь не оказывают. Всех, кто пытается самостоятельно покинуть позиции, расстреливают в Кашаровском лесу. Там, по его словам, расположены подразделения первой бригады особого назначения Нацгвардии Украины.

«Одежда насквозь мокрая. Так что замерзнуть, что бежать, то на смерть. <…> На запрос отката, в ответ только: „Оставайтесь на позиции“. И угрожают FPV-ихами», — уточнил военнопленный.

Его слова подтверждают и данные радиоперехватов. До 30% боевиков в этом месте выбывают из строя именно из-за обморожений. При этом «победоносные» доклады о положении на данной территории не позволяют оставить эти позиции.

Тела умерших от обморожения украинских боевиков находят и российские солдаты. Температура в Харьковской области ночью опускается до минус 6 градусов по Цельсию, что для человека в мокрой одежде и без возможности согреться чревато получением серьезных проблем со здоровьем. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время столбик термометра опустится до 11 градусов мороза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что морги Одессы не справляются с количеством неопознанных тел боевиков ВСУ. В том числе и тех, что передала Россия в рамках стамбульских договоренностей.

