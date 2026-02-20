Силы ПВО уничтожили 149 украинских дронов над регионами России за ночь

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 149 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере MAX.

Как уточнили в ведомстве, российские военнослужащие отражали атаку противника — боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в период с 23:00 19 февраля до 7:00 20 февраля по московскому времени.

Наибольшее количество дронов было уничтожено над территорией Брянской области — 57. Еще 28 и 24 БПЛА сбили над Черным и Азовским морями соответственно.

Также над территорией Республики Крым ликвидировали 20 украинских беспилотников, над территорией Краснодарского края — 17, над Ростовской областью — два и над Белгородской областью — один.

Российские регионы ежедневно подвергаются атаке со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только беспилотники, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки ВСУ по Севастополю погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, бригада скорой помощи оперативно прибыла на место, однако спасти пострадавшего не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.