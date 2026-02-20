Силы ПВО уничтожили 149 украинских дронов над регионами России за ночь

Атаке подверглись Брянская, Ростовская, Белгородская области, а также Республика Крым.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 149 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере MAX.
Как уточнили в ведомстве, российские военнослужащие отражали атаку противника — боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в период с 23:00 19 февраля до 7:00 20 февраля по московскому времени.
Наибольшее количество дронов было уничтожено над территорией Брянской области — 57. Еще 28 и 24 БПЛА сбили над Черным и Азовским морями соответственно.
Также над территорией Республики Крым ликвидировали 20 украинских беспилотников, над территорией Краснодарского края — 17, над Ростовской областью — два и над Белгородской областью — один.
Российские регионы ежедневно подвергаются атаке со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только беспилотники, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям нашей страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки ВСУ по Севастополю погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, бригада скорой помощи оперативно прибыла на место, однако спасти пострадавшего не удалось.
