В Удмуртии в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек

Этой ночью боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дронов по Республике Удмуртия. В результате пострадали 11 человек, сообщили в официальном Telegram-канале регионального Минздрава.

По информации медучреждения, с травмами различной степени тяжести госпитализировали троих человек, один из которых находился в тяжелом состоянии. Его бригада санавиации экстренно доставила в Первую РКБ, где пострадавшего срочно прооперировали. Сейчас он находится под присмотром врачей.

Еще восемь пострадавших были осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

До этого глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в ночь на 21 февраля регион подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Противник нанес удар по одному из объектов региона. Пострадали люди. На место ЧП немедленно выехали экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что минувшей ночью силы ПВО РФ сбили 77 украинских дронов. Наибольшее количество беспилотников армия России перехватила над Краснодарским краем и Крымом. Помимо этого, ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по Самарской, Воронежской, Ростовской и другим областям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.