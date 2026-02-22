Силы ПВО РФ сбили 86 украинских беспилотников за ночь

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Больше всего дронов уничтожено над Белгородской, Саратовской и Воронежской областями.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 22 февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом 22 февраля сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее число дронов ликвидировано над Белгородской областью — 29 беспилотников. Еще 14 БПЛА сбиты над Саратовской областью, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями. Девять дронов уничтожены над Брянской областью, семь — над Курской, три — над Калужской, по одному — над Республикой Крым и Московским регионом.

Накануне российские системы ПВО за шесть часов сбила 89 украинских беспилотников, из них 61 — над территорией Брянской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре многоквартирных дома в южной части Волгограда получили повреждения в результате атаки беспилотников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале уточнил, что в жилых зданиях выбиты оконные блоки, а серьезных разрушений не зафиксировано.

Глава региона также проинформировал, что обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов упали на территорию одной из промышленных площадок города. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, а объекты инфраструктуры не повреждены.

Власти поручили профильным службам подготовить пункты временного размещения на случай, если жителям понадобится помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атака беспилотников на регионы России
