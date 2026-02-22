Силы ПВО РФ сбили 86 украинских беспилотников за ночь

Больше всего дронов уничтожено над Белгородской, Саратовской и Воронежской областями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом 22 февраля сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Наибольшее число дронов ликвидировано над Белгородской областью — 29 беспилотников. Еще 14 БПЛА сбиты над Саратовской областью, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями. Девять дронов уничтожены над Брянской областью, семь — над Курской, три — над Калужской, по одному — над Республикой Крым и Московским регионом.
Накануне российские системы ПВО за шесть часов сбила 89 украинских беспилотников, из них 61 — над территорией Брянской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре многоквартирных дома в южной части Волгограда получили повреждения в результате атаки беспилотников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале уточнил, что в жилых зданиях выбиты оконные блоки, а серьезных разрушений не зафиксировано.
Глава региона также проинформировал, что обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов упали на территорию одной из промышленных площадок города. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, а объекты инфраструктуры не повреждены.
Власти поручили профильным службам подготовить пункты временного размещения на случай, если жителям понадобится помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 февр
- Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
- 21 февр
- В Волгограде четыре многоэтажки повреждено после атаки беспилотников ВСУ
- 21 февр
- ВСУ второй раз за сутки обстреляли школу в Запорожской области
- 21 февр
- В Удмуртии в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек
- 21 февр
- Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России
- 21 февр
- ВСУ нанесли удар по двум промышленным площадкам в Самарской области
- 21 февр
- В Белгородской области два человека погибли при атаке украинских дронов
- 20 февр
- В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек
- 20 февр
- Силы ПВО уничтожили 149 украинских дронов над регионами России за ночь
- 20 февр
- Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ по Севастополю
Читайте также
73%
Нашли ошибку?