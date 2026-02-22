В московских аэропортах отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В общей сложности меры действовали чуть больше часа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.
Воздушные гавани приостанавливали прием и отправку рейсов с 15:25 по московскому времени. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал ранее об уничтожении за час на полете к столице 11 беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков.
Как ранее писал 5-tv.ru со ссылкой на Минобороны, силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.
Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью — 29 единиц. Еще 14 аппаратов сбили над Саратовской, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями. Несколько БПЛА уничтожили также над Брянской, Курской и Калужской областями, а также Крымом и Московским регионом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 февр
- Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты
- 18 февр
- Силы ПВО России сбили 120 украинских БПЛА над регионами РФ
- 5 янв
- Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников на Москву
- 4 янв
- Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 40
- 4 янв
- Количество сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 23
- 3 янв
- Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников ВСУ летевших на Москву
- 3 янв
- Собянин сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников
- 2 янв
- Средства ПВО уничтожили 64 беспилотника ВСУ за ночь над регионами России
- 1 янв
- Силы ПВО уничтожили 20 летевших на Москву беспилотников
- 30 дек
- Силы ПВО сбили пятый беспилотник ВСУ, летевший на Москву
43%
Нашли ошибку?