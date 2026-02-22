В московских аэропортах отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 88 0

В общей сложности меры действовали чуть больше часа.

Ограничения на рейсы в аэропортах Москвы 22 февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушные гавани приостанавливали прием и отправку рейсов с 15:25 по московскому времени. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал ранее об уничтожении за час на полете к столице 11 беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков.

Как ранее писал 5-tv.ru со ссылкой на Минобороны, силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью — 29 единиц. Еще 14 аппаратов сбили над Саратовской, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями. Несколько БПЛА уничтожили также над Брянской, Курской и Калужской областями, а также Крымом и Московским регионом.

