Ми-28НМ разнес «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 41 0

Уничтожена также живая сила.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как Ми-28НМ уничтожает опорный пункт ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ, уничтожив и личный состав неприятеля. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

После выполнения боевой задачи, экипаж совершил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся к точке вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
23 февр
Более 30 тысяч подарков подготовили москвичи для бойцов СВО к 23 февраля
23 февр
Артиллерийский огонь накрыл блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 февр
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 февр
«На ноги не могу встать»: Украине не хватает ресурсов продолжать конфликт
22 февр
Рекорды «Днепра»: как российская армия подписала приговор «наступлению» ВСУ
22 февр
Серьезные вопросы любят тишину: как прошли переговоры России и Украины в Женеве
21 февр
ВС РФ освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике
21 февр
Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 февр
Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО
21 февр
ФСБ России указала на опасность Telegram для военнослужащих ВС РФ
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:07
В Мексике не утихают столкновения наркоторговцев и силовиков
6:42
В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
6:17
Павел Дуров стал фигурантом расследования в рамках дела о содействии терроризму
6:00
Ми-28НМ разнес «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
5:37
Спасшего ребенка в Петербурге дворника наградили медалью

Сейчас читают

Взрыв автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве — главное
Женат, двое детей: что известно о погибшем и пострадавших при взрыве машины ДПС сотрудниках полиции
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы