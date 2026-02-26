Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Больше всего дронов уничтожено над Брянской и Тульской областями.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 26 февраля

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 26 февраля сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Семь беспилотников сбиты над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской. По одному дрону уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Накануне силы ПВО ликвидировали 60 украинских БПЛА, из них 27 — над территорией Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 25 февраля проинформировали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО отработали цели в течение ночи. Наибольшее число дронов — 24 — сбито над Брянской областью.

Еще 18 беспилотников ликвидированы над Республикой Крым, 14 — над Смоленской областью. По три БПЛА уничтожены над Тульской, Орловской областями и акваторией Черного моря. По одному летательному аппарату сбили над Московским регионом, Курской, Калужской и Белгородской областями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
