Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами

Больше всего дронов уничтожено над Брянской и Тульской областями.
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 26 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Семь беспилотников сбиты над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской. По одному дрону уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Накануне силы ПВО ликвидировали 60 украинских БПЛА, из них 27 — над территорией Крыма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 25 февраля проинформировали в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО отработали цели в течение ночи. Наибольшее число дронов — 24 — сбито над Брянской областью.
Еще 18 беспилотников ликвидированы над Республикой Крым, 14 — над Смоленской областью. По три БПЛА уничтожены над Тульской, Орловской областями и акваторией Черного моря. По одному летательному аппарату сбили над Московским регионом, Курской, Калужской и Белгородской областями.
