Полиция вычислила похитителя девятилетней девочки из Смоленска по брошенной сим-карте

Алексей Мокряков
Подозреваемый уже задержан.

Фото, видео: 5-tv.ru

Пропажа девятилетней девочки в Смоленске

Похититель выдавал девятилетнюю девочку из-Смоленска за свою племянницу

Выйти на след похитителя девятилетней девочки, ранее пропавшей в Смоленске, полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения и неосторожность подозреваемого. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Поиски начались с анализа видеозаписей. Камеры зафиксировали подозрительный автомобиль ВАЗ-2109, на котором девочку увозили в неизвестном направлении. Отследив маршрут передвижения машины, правоохранители обнаружили брошенный автомобиль.

Внутри салона нашли ДНК пропавшей и сим-карту, принадлежащую местному жителю Сергею Г. Именно эта зацепка позволила оперативно установить личность мужчины и адрес его возможного местонахождения.

Школьницу обнаружили спустя трое суток после исчезновения в одной из квартир Заднепровского района Смоленска. В момент появления оперативников в помещении находилась сожительница Сергея. По ее словам, она даже не подозревала, что девочка — похищенный ребенок. Мужчина представил ее как племянницу.

Сам подозреваемый задержан. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сейчас Саша находится под наблюдением врачей и психологов, утром ее планируют передать родителям.

