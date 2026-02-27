Авиаудар по позициям боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 39 0

Боевую задачу успешно выполнил сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео работы истребителя Су-34 в зоне проведения СВО

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по пункту управления БПЛА ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевая задача была успешно выполнена, все цели уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
