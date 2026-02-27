Авиаудар по позициям боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

Боевую задачу успешно выполнил сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликовано видео работы истребителя Су-34 в зоне проведения СВО
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по пункту управления БПЛА ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.
Боевая задача была успешно выполнена, все цели уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 февр
- Более 80 часов без сна: ветераны сил специальных операций рассказали о своей работе
- 27 февр
- Как освобождали Харьковку. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 февр
- Владимир Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
- 26 февр
- Российская армия нанесла массированный удар по украинскому ВПК
- 26 февр
- «Это боль, которая не пройдет никогда»: Елена Яковлева о смерти родителей
- 26 февр
- У «опорника» не было шансов. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 февр
- Артиллеристы уничтожили замаскированное орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 февр
- Встреча по урегулированию конфликта на Украине перенесена на начало марта
- 25 февр
- Беспилотники ВСУ уничтожили фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области
- 25 февр
- «Малка» накрыла огнем укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
43%
Нашли ошибку?