Авиаудар по позициям боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео работы истребителя Су-34 в зоне проведения СВО

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по пункту управления БПЛА ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевая задача была успешно выполнена, все цели уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

