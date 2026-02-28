Гаубицей — по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Бойцы из расчетов «Гвоздик» выполняли боевые задачи с закрытых огневых позиций и дальности нескольких километров.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео работы гаубиц «Гвоздика» в Харьковской области

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие выполняли боевую задачу с закрытой огневой позиции и дальности нескольких километров. Все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
