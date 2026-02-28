Синоптик Шувалов: снежный покров в Москве может задержаться до мая

Снег в Москве в 2026 году может полностью растаять значительно позже обычного — в мае. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на синоптиков и климатологов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уверен, что снег может задержаться до мая, если весна будет не теплой.

По словам же главного специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, для исчезновения накопившихся сугробов необходим продолжительный период устойчивых положительных температур. Она пояснила, что ускорить процесс могут дожди и туманы, однако в текущем сезоне потепление ожидается с запозданием.

Климатолог Николай Терешонок добавил, что обычно снежный покров в столице исчезает около 2 апреля, но в этом году из-за большого количества снега процесс может затянуться как минимум до середины апреля.

Эксперты отмечают, что точную дату схода покрова определить сложно: снег считается растаявшим, когда он полностью исчезает у контрольной рейки на метеоплощадке. При этом за весь период наблюдений на станции ВДНХ с 1936 года сугробы там никогда не сохранялись до мая. Если это произойдет, случай станет беспрецедентным для столицы.

