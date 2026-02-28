Самолеты из РФ будут летать в страны Персидского залива обходными маршрутами

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 69 0

Воздушное пространство над Ираном было закрыто после удара Израиля по Тегерану.

Летают ли самолеты над Ираном после ударов Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Израиль нанес превентивный удар по Ирану

Из-за закрытия воздушного пространства над Ираном после атаки Израиля российские самолеты будут летать обходными маршрутами. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ в своем Telegram-канале.

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля российские авиакомпании во взаимодействии с Минтрансом России и Росавиацией заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива», — отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что в связи с изменениями увеличатся расстояния, которые необходимо будет преодолеть воздушным судам, поэтому вырастет и время в пути. Кроме того, если возникнет необходимость, то некоторые рейсы начнут объединять, и выполнять полеты на широкофюзеляжных самолетах.

Обо всех изменениях и корректировках пассажиров будут информировать перевозчики по своим каналам связи.

Иран закрыл воздушное пространство после того, как Израиль нанес превентивный удар. Взрывы были зафиксированы, в том числе и около главного аэропорта Тегерана.

Израиль из-за опасений ответного удара, также закрыл небо над своей территорией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США координируют атаки Израиля по столице Ирана. Обострение конфликта произошло 28 февраля.

Предыдущий обмен ударами был в июне 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
28 февр
«Маленькая победоносная война»: зачем Трампу операция в Иране
28 февр
Сирены воздушной тревоги звучат в Иерусалиме
28 февр
Сколько российских туристов находятся в Израиле и Иране
28 февр
«Бомбы будут падать повсюду»: Трамп пригрозил уничтожить ракеты и флот Ирана
28 февр
Мирные жители Ирана пострадали в результате ударов Израиля
28 февр
В Тегеране в районе аэропорта слышны взрывы
28 февр
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вывезен в безопасное место
28 февр
США координируют удары Израиля по столице Ирана
28 февр
Израильские ракеты разорвались недалеко от университета в центре Тегерана
16 июл
Хаменеи: Иран способен нанести более сильный удар по США и другим странам
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

12:38
Суд в Смоленске арестовал обвиняемого в похищении девятилетней девочки
12:37
«Маленькая победоносная война»: зачем Трампу операция в Иране
12:30
Бактерии на щетине: когда пора выкидывать старую зубную щетку
12:29
Пентагон объявил о старте операции «Эпичный гнев» против Ирана
12:24
Сирены воздушной тревоги звучат в Иерусалиме
12:15
Кризис романтики: почему пользователи массово удаляют приложения для знакомств

Сейчас читают

Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео