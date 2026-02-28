Сирены воздушной тревоги звучат в Иерусалиме
Израильская армия зафиксировала пуски ракет с территории Ирана.
Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova
Воздушную тревогу объявили в Иерусалиме. В городе звучат сирены. По данным израильской армии, зафиксированы пуски ракет с территории Ирана.
Ранее, писал 5-tv.ru, Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ракетной операции против Израиля. Обострение последовало после событий утра 28 февраля, когда в Тегеране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале военной операции против Ирана, подчеркнув, что речь идет о превентивном ударе. В стране введен режим чрезвычайного положения.
Иранские СМИ сообщали, что взрывы были слышны в районе аэропорта Тегерана, а также в центральных кварталах столицы.
В израильском военном ведомстве уточнили, что операция получила название «Щит Иегуды» и готовилась на протяжении четырех месяцев.
Позднее с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он сообщил о начале военной операции против Ирана и заявил о намерении уничтожить ракетную инфраструктуру страны. Среди заявленных целей также обозначено свержение действующей иранской власти.
