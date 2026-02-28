Сирены воздушной тревоги звучат в Иерусалиме

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Израильская армия зафиксировала пуски ракет с территории Ирана.

Что происходит в Израиле и в Иерусалиме

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Израиль нанес превентивный удар по Ирану Война Израиля и Ирана

Воздушную тревогу объявили в Иерусалиме. В городе звучат сирены. По данным израильской армии, зафиксированы пуски ракет с территории Ирана.

Ранее, писал 5-tv.ru, Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ракетной операции против Израиля. Обострение последовало после событий утра 28 февраля, когда в Тегеране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале военной операции против Ирана, подчеркнув, что речь идет о превентивном ударе. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Иранские СМИ сообщали, что взрывы были слышны в районе аэропорта Тегерана, а также в центральных кварталах столицы.

В израильском военном ведомстве уточнили, что операция получила название «Щит Иегуды» и готовилась на протяжении четырех месяцев.

Позднее с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он сообщил о начале военной операции против Ирана и заявил о намерении уничтожить ракетную инфраструктуру страны. Среди заявленных целей также обозначено свержение действующей иранской власти.

Израиль нанес превентивный удар по Ирану
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

