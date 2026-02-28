Кувейт закрыл свое воздушное пространство из-за конфликта Израиля, США и Ирана
Власти страны уточнили, что круглосуточно следят за развитием ситуацией в регионе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
Власти Кувейта временно закрыли свое воздушное пространство из-за конфликта Израиля, США и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления гражданской авиации Кувейта на своей странице в социальных сетях.
«Главное управление гражданской авиации Государства Кувейт объявило о временном закрытии воздушного пространства Кувейта для воздушных и пассажирских перевозок в связи с политической обстановкой и ситуацией в области безопасности в регионе», — проинформировало ведомство.
Уточняется, что это решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и авиакомпаний. А также ради защиты операционных процессов в международном аэропорту Кувейта от любых потенциальных рисков.
В управлении добавили также, что власти страны круглосуточно следят за ситуацией и находятся в координации с местными и международными организациями.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану 28 февраля. Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась при участии США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана, чтобы лишить эту страну ядерной программы.
Иран и Израиль также закрыли воздушное пространство над территориями своих стран.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолеты из РФ будут летать в страны Персидского залива обходными маршрутами из-за обострения данного конфликта.
