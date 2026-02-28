ЦАХАЛ сообщил о новой ракетной атаке Ирана по Израилю

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 53 0

Военно-воздушные силы страны ведут перехват целей и наносят удары по источникам угрозы.

По каким целям Иран наносит ракетные удары в Израиле

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

ЦАХАЛ: Иран запустил новые ракеты по Израилю

Иран снова запустил ракеты по территории Израиля, системы противовоздушной обороны отражают удар. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

По данным военных, сигналы тревоги включили в нескольких районах страны после обнаружения ракет, выпущенных с территории Ирана. Военно-воздушные силы Израиля ведут перехват целей и наносят удары по источникам угрозы там, где это необходимо.

Издание The Times of Israel уточнило, что предупреждения о воздушной опасности прозвучали в центральной и южной частях страны.

Эскалация последовала за израильской операцией «Щит Иегуды», в рамках которой Израиль нанес превентивные удары по объектам на территории Ирана утром 28 февраля. После атаки Иран закрыл воздушное пространство, а в Тегеране зафиксировали взрывы и перебои со связью.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции против Ирана под названием «Эпичный гнев». Американский лидер заявил о намерении не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Позднее Корпус стражей исламской революции объявил о начале крупной ответной операции. Под ракетный обстрел, в частности, попал центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне. Кроме того, Иран атаковал американские военные объекты в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

В ответ израильские военные нанесли массированные авиаудары по целям на западе Ирана, в том числе по району города Шираз. Также мобилизовали 70 тысяч резервистов, о чем писал 5-tv.ru.

На фоне обострения США начали частичную эвакуацию персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Тем временем жители Израиля остаются в бомбоубежищах из-за продолжающихся обстрелов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
28 февр
«Опасная авантюра»: Захарова об эскалации конфликта на Ближнем Востоке
28 февр
Посольство России сообщило о стабильной ситуации в Саудовской Аравии
28 февр
Макрон осудил эскалацию между США, Израилем и Ираном и созывает Совбез ООН
28 февр
Жив или мертв? Израиль ликвидировал главнокомандующего противника, Иран опроверг
28 февр
Ждет коллапс? Эксперт о вероятности кризиса в России из-за войны Ирана и Израиля
28 февр
«Стреляют пока по американской базе»: последствия удара Ирана по Бахрейну
28 февр
EASA призвало авиакомпании воздержаться от полетов над Ближним Востоком
28 февр
«До поражения врага»: Иран не прекратит огонь до полного разгрома противника
28 февр
«Информации особо не дают»: пассажир рассказал об обстановке в аэропорту Дубая
28 февр
Россиян в Дубае призвали к осторожности на фоне конфликта в регионе
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

15:46
«Опасная авантюра»: Захарова об эскалации конфликта на Ближнем Востоке
15:43
Посольство России сообщило о стабильной ситуации в Саудовской Аравии
15:40
Макрон осудил эскалацию между США, Израилем и Ираном и созывает Совбез ООН
15:28
Жив или мертв? Израиль ликвидировал главнокомандующего противника, Иран опроверг
15:23
Ждет коллапс? Эксперт о вероятности кризиса в России из-за войны Ирана и Израиля
15:17
«Стреляют пока по американской базе»: последствия удара Ирана по Бахрейну

Сейчас читают

Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео