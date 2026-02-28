ЦАХАЛ призвал 70 тысяч резервистов после ударов по Ирану
Решение приняли на фоне начала военной операции против Тегерана.
Фото: www.globallookpress.com/Илья Ефимович/dpa
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации 70 тысяч резервистов после резкого обострения конфликта с Ираном. Об этом сообщил портал Ynet.
«Армия обороны Израиля призывает 70 тысяч резервистов», — отметили в сообщении.
Решение приняли на фоне начала военной операции против Ирана, о которой утром 28 февраля заявили власти Израиля и США. По информации израильской стороны, операция получила название «Щит Иегуды» и готовилась в течение четырех месяцев. В стране ввели режим чрезвычайного положения.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о старте превентивной военной кампании против Ирана. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил начало операции и заявил, что ее целью является уничтожение иранской ракетной инфраструктуры. Среди заявленных задач также обозначили смену действующей власти в Иране.
Иранская сторона в ответ нанесла удары по израильским городам и американским военным объектам в регионе. Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной ракетной операции против Израиля. Боевые действия, как писал 5-tv.ru, затронули и соседние государства — Катар, Кувейт, Бахрейн.
До этого Министерство иностранных дел Ирана обвинило Израиль и США в вооруженной агрессии. Иранские СМИ сообщали о взрывах в Тегеране — в районе аэропорта и в центральных кварталах столицы. Обострение конфликта последовало после сообщений о взрывах в иранской столице утром 28 февраля.
