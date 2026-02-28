«Израильский хвост виляет американской собакой»: кто сорвал переговоры по Ирану
Мирный диалог Вашингтона и Тегерана был близок к успешному исходу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
NBC News: переговоры были близки к успеху, но вмешался Израиль
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном были близкими к успеху, но Тель-Авив вмешался, чтобы помешать дипломатическому процессу. Об этом пишет NBC News.
В качестве инсайдера указан высокопоставленный ближневосточный дипломат, непосредственно знакомый с ходом прошедших переговоров.
«И вновь, когда переговоры были близки к успеху, вмешался Израиль. Снова израильский хвост виляет американской собакой», — прокомментировал источник издания.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон неоднократно стремился заключить сделку по сворачиванию ядерной программы Исламской республики. По всей видимости, достичь компромисса не удалось.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что Иран «не должен быть вооружен ядерным оружием, которое позволило бы ему угрожать всему человечеству».
Утром 28 февраля Тель-Авив нанес серию ударов по столице Ирана. Позже американский лидер заявил о начале масштабной военной операции Вашингтона против ИРИ.
