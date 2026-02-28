Около двух тысяч россиян находятся в Катаре, Омане и Бахрейне на фоне эскалации

Дарья Корзина
Всего на Ближнем Востоке находятся десятки тысяч российских путешественников.

Сколько россиян находятся в Катаре, Омане и Бахрейне

Фото: Reuters/Mohmmed Salem

Тема:
Война в Иране

Около двух тысяч граждан России находятся в Катаре, Омане и Бахрейне. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в своем Telegram-канале.

«Катар — около 1000, Оман — около 700, Бахрейн — около 300», — сказано в сообщении.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что информация продолжает уточняться. По оценке объединения, всего на Ближнем Востоке находятся десятки тысяч российских путешественников.

Обострение ситуации в регионе началось утром, когда Израиль нанес превентивные удары по объектам на территории Ирана в рамках операции «Щит Иегуды». После этого Иран закрыл воздушное пространство. В Тегеране произошли взрывы и зафиксировали перебои со связью.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной кампании против Ирана. Он заявил, что Вашингтон намерен лишить Тегеран возможности развивать ядерную программу.

Позднее Армия обороны Израиля сообщила о ракетных пусках с территории Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале крупной операции против Израиля и объектов Соединенных Штатов Америки в регионе.

Под обстрел попал центр обслуживания Пятого флота Соединенных Штатов Америки в Бахрейне, а также военные базы Соединенных Штатов Америки в Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне. Взрывы произошли в Абу-Даби и Дубае.

В ответ израильская армия нанесла серию авиационных ударов по военной инфраструктуре на западе Ирана и мобилизовала около семидесяти тысяч резервистов. Соединенные Штаты Америки начали частичную эвакуацию персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Тема:
Война в Иране
