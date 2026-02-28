Ждет коллапс? Эксперт о вероятности кризиса в России из-за войны Ирана и Израиля

Эксперт Шмаль: рост цен на нефть из-за войны в Иране не вызовет кризиса в России

Повышение мировых цен на нефть на фоне эскалации между Ираном, США и Израилем не приведет к энергетическому кризису и не окажет негативного влияния на Россию. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.

По его оценке, несмотря на значимую роль Ирана на мировом нефтяном рынке, говорить о «глобальном коллапсе» преждевременно. Эксперт отметил, что исламская республика — заметный, но не определяющий игрок в отрасли, а возможные перебои с поставками могут быть компенсированы другими странами региона. Даже если ситуация вокруг контролируемых Ираном проливов осложнится, рынок, по его словам, способен адаптироваться.

«Я думаю, что никакого коллапса не будет. Если так с точки зрения непосредственно самого Ирана, то он, конечно, достаточно серьезную роль играет на мировом нефтяном рынке, но не определяющую», — отметил эксперт.

При этом Шмаль допустил, что на фоне военных действий котировки нефти могут вырасти. Однако для России это скорее позитивный фактор, поскольку увеличение цен традиционно поддерживает бюджетные доходы. Специалист подчеркнул, что в прошлом стоимость барреля поднималась до 150 долларов и опускалась до десяти долларов, но такие колебания существенно не меняли повседневную жизнь россиян.

По мнению эксперта, серьезного мирового энергетического кризиса ожидать не стоит, хотя ситуация требует дипломатических усилий и поиска политического решения.

Война Ирана и Израиля

Обострение началось 28 февраля, когда Израиль объявил о проведении операции «Щит Иегуды» и нанес превентивные удары по объектам в Иране. После этого Тегеран закрыл воздушное пространство, а в Тегеране зафиксировали взрывы и перебои со связью.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной кампании против Ирана. Он заявил, что ее цель — не допустить развития ядерной программы республики.

Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетных пусках с территории Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции против Израиля и объектов США в регионе. Под обстрел попал центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне, а также базы США в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Взрывы прогремели в Абу-Даби и Дубае.

В ответ израильская армия нанесла удары по военной инфраструктуре на западе Ирана. Мобилизовали около 70 тысяч резервистов. США начали частичную эвакуацию персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Ранее, писал 5-tv.ru, россиян в Дубае призвали к осторожности на фоне конфликта в регионе. При этом, несмотря на непростую обстановку в регионе, туристическая и курортная инфраструктура в Дубае продолжает работать как и прежде.

