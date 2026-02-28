Посольство России сообщило о стабильной ситуации в Саудовской Аравии
Такая обстановка сохраняется, несмотря на эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.
Фото: www.globallookpress.com/Saudi Press Agency
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Обстановка в Саудовской Аравии остается стабильной, несмотря на эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщило Посольство России в Эр-Рияде.
«Ситуация в Саудовской Аравии остается стабильной», — указали в дипмиссии.
Израиль нанес превентивный удар по объектам в Иране 28 февраля. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. Он заявил, что цель — лишить Тегеран возможности создания ядерного оружия.
Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал четыре базы США на Ближнем Востоке — в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. В результате центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу, а американские власти начали эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные авиаудары по военным объектам на западе Ирана и мобилизовала 70 тысяч резервистов. В то же время представитель Генштаба вооруженных сил Ирана Сарадар Шекарчи обвинил США в организации ударов по стране.
В свою очередь российский МИД потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана к дипломатическому решению. В ведомстве подчеркнули, что осуждению подлежит применение силы под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, а также открытая цель агрессоров — разрушить конституционный строй и устранить руководство государства, которое отказалось подчиняться внешнему давлению.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто сорвал переговоры США по Ирану.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- «Опасная авантюра»: Захарова об эскалации конфликта на Ближнем Востоке
- 28 февр
- Макрон осудил эскалацию между США, Израилем и Ираном и созывает Совбез ООН
- 28 февр
- Жив или мертв? Израиль ликвидировал главнокомандующего противника, Иран опроверг
- 28 февр
- Ждет коллапс? Эксперт о вероятности кризиса в России из-за войны Ирана и Израиля
- 28 февр
- «Стреляют пока по американской базе»: последствия удара Ирана по Бахрейну
- 28 февр
- Около двух тысяч россиян находятся в Катаре, Омане и Бахрейне на фоне эскалации
- 28 февр
- EASA призвало авиакомпании воздержаться от полетов над Ближним Востоком
- 28 февр
- «До поражения врага»: Иран не прекратит огонь до полного разгрома противника
- 28 февр
- «Информации особо не дают»: пассажир рассказал об обстановке в аэропорту Дубая
- 28 февр
- Россиян в Дубае призвали к осторожности на фоне конфликта в регионе
Читайте также
43%
Нашли ошибку?