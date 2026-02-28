Посольство России сообщило о стабильной ситуации в Саудовской Аравии

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Такая обстановка сохраняется, несмотря на эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.

Какая ситуация в Саудовской Аравии после ударов по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Saudi Press Agency

Война в Иране Война Израиля и Ирана

Обстановка в Саудовской Аравии остается стабильной, несмотря на эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщило Посольство России в Эр-Рияде.

«Ситуация в Саудовской Аравии остается стабильной», — указали в дипмиссии.

Израиль нанес превентивный удар по объектам в Иране 28 февраля. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. Он заявил, что цель — лишить Тегеран возможности создания ядерного оружия.

Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал четыре базы США на Ближнем Востоке — в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. В результате центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу, а американские власти начали эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные авиаудары по военным объектам на западе Ирана и мобилизовала 70 тысяч резервистов. В то же время представитель Генштаба вооруженных сил Ирана Сарадар Шекарчи обвинил США в организации ударов по стране.

В свою очередь российский МИД потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана к дипломатическому решению. В ведомстве подчеркнули, что осуждению подлежит применение силы под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, а также открытая цель агрессоров — разрушить конституционный строй и устранить руководство государства, которое отказалось подчиняться внешнему давлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто сорвал переговоры США по Ирану.

