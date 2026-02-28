Лавров осудил нападение США и Израиля на Иран

Он указал на необходимость вернуть конфликт в дипломатическое русло.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил военную операцию США и Израиля против Ирана и заявил о необходимости возвращения конфликта в дипломатическое русло. Это обсуждалось в телефонном разговоре с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.
До этого в российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия Вашингтона и Тель-Авива «безрассудной вооруженной агрессией» и подчеркнули готовность Москвы содействовать поиску мирного урегулирования на основе международного права.
В столице Ирана и других городах республики 28 февраля прогремели серии взрывов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла превентивные удары по Ирану, а вскоре она объявила о начале операции под названием «Щит Иегуды», подготовка к которой велась совместно с США последние четыре месяца.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной военной операции под названием «Эпичный гнев». Американский лидер объяснил ее цели противодействием ядерной и ракетной программе Ирана. По его словам, Тегеран проигнорировал предупреждения после операции «Полуночный молот» 2025 года, поэтому США намерены уничтожить ракетные мощности страны и добиваются смены иранской власти.
В ответ на удары Иран обвинил США и Израиль в нарушении суверенитета и территориальной целостности. Иранская сторона отметила, что удары пришлись также на жилые районы. По данным СМИ, взрывы произошли в Куме, Тебризе, Хамадане, Керманшахе и Исфахане, где расположены объекты обогащения урана.
Иран объявил о контрударе по израильским городам и базам США. Конфликт начал выходить за пределы Ирана. Так, взрывы фиксировали в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях удара Ирана по Бахрейну. Там была атакована военная база США.
