«Это трагедия»: политолог Эрл Расмуссен о целях атаки США и Израиля на Иран

Политолог Расмуссен: цель США при атаке на Иран — смена власти в Тегеране

Военная операция против Ирана готовилась несколько месяцев и может привести к тяжелым экономическим и политическим последствиям для всего мира. Такое мнение в разговоре с 5-tv.ru высказал подполковник армии США в отставке и политолог Эрл Расмуссен.

По его оценке, ключевой целью происходящего является не защита Соединенных Штатов, а попытка смены власти в Тегеране в интересах израильского руководства. Эксперт отметил, что инициатива исходит от крайне правых кругов в Израиле во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он также добавил, что внутри страны ограничивается доступ СМИ к информации о масштабах разрушений.

«Думаю, что 95% вето США были наложены в поддержку каких-то потенциальных действий против Израиля. Так что Нетаньяху тоже борется за свое выживание. К сожалению, если дела пойдут плохо, если все пойдет наперекосяк, а я думаю, скорее всего, так и произойдет — то это будет конец для президента Трампа. Израиль контролирует обе половины Палаты представителей, демократическую и республиканскую», — отметил эксперт.

Расмуссен полагает, что операция могла быть спланирована заранее, а переговоры США с Ираном по ядерной сделке стали лишь прикрытием. Начало боевых действий во время дипломатического процесса, по его мнению, подорвет доверие к Вашингтону со стороны других государств, особенно с учетом тесного союза с Израилем.

Эксперт выразил опасения, что в случае неблагоприятного развития событий Израиль может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия. Он подчеркнул, что подобный сценарий приведет к неконтролируемой эскалации.

Отдельно Расмуссен предупредил о серьезных экономических последствиях. В ответ на удары Тегеран может перекрыть поставки нефти и газа, что вызовет резкий скачок цен на энергоносители. По оценкам аналитиков, стоимость бензина в США способна вырасти до десяти долларов за галлон. Это, как объяснил эксперт, ударит по борьбе с инфляцией, продовольственным рынкам и экономике Европы, которая уже испытывает давление.

По его словам, даже если конфликт завершится быстро, последствия все равно будут ощутимыми. Он назвал происходящее стратегической ошибкой, способной вызвать масштабные потрясения далеко за пределами Ближнего Востока.

«Мы можем стать свидетелями резкого скачка цен на нефть и газ. Европа уже страдает. От этого им станет еще хуже. В США тоже будет плохо. Мы можем отказаться от любых попыток контролировать инфляцию. Вероятно, это также повлияет на снабжение продуктами питания, потому что энергия требуется для всего. Так что это очень глупое и недальновидное решение. Думаю, что, возможно, это быстро пройдет, и мы быстро придем к какому-то соглашению. Но это определенно может стать серьезной ошибкой и привести к серьезным потрясениям не только в регионе, но и во всем мире», — заявил специалист.

При этом Иран, как утверждает аналитик, не представляет прямой угрозы для США, а данные американской разведки ранее свидетельствовали о прекращении Тегераном разработки ядерного оружия еще в 2003 году.

Расмуссен также считает, что происходящее может иметь косвенное значение для Китая, поскольку дестабилизация региона способна повлиять на логистические цепочки и экономические интересы Пекина. Однако главной целью операции он назвал именно изменение политического режима в Иране.

«Думаю, главная цель — это смена режима в Иране. Это в первую очередь связано с целями Израиля и даже, я бы сказал, не с населением Израиля, а с крайне правыми, в том числе с премьер-министром Нетаньяху, который руководит этим вместе со своими близкими сотрудниками из министерства обороны и разведки», — указал Расмуссен.

Эксперт предупредил и о внутренних политических рисках для президента США Дональда Трампа. По его мнению, в случае провала военной кампании последствия для главы Белого дома могут оказаться крайне серьезными.

«Последствия будут в любом случае. Даже если все закончится быстро, независимо от того, на чьей стороне это будет, независимо от того, согласятся ли обе стороны покончить с этим, вы также попытаетесь одержать какую-то победу. На мой взгляд, это трагедия. Все, что Запад делал в последнее время, было трагедией. Это будет трагедией для Ближнего Востока», — подытожил собеседник.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация началась утром 28 февраля, когда Израиль нанес превентивный авиаудар по объектам на территории Ирана. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил начало американской военной операции против Тегерана.

В ответ Иран выпустил ракеты по израильской территории и атаковал американские объекты в Персидском заливе — в том числе военные базы в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Сообщалось о взрывах в ряде иранских городов — Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Под ракетный обстрел попал центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне. Затем Вашингтон начал эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. В регионе фиксировались перебои в работе гражданской инфраструктуры. На неопределенный срок приостановили работу аэропорты Дубая.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по западным районам Ирана и объявила о призыве около 70 тысяч резервистов.

В МИД России призвали к немедленному возвращению ситуации в политико-дипломатическое русло и снижению уровня эскалации.

