Иран ударил по 14 американским базам на Ближнем Востоке

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 128 0

Для атак использовались баллистические ракеты и беспилотники.

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иранские ракеты и беспилотники атаковали 14 военных объектов США

Вооруженные силы (ВС) Исламской Республики Иран перешли к масштабному контрнаступлению. Их целями стали 14 военных баз США, расположенных на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Tansim со ссылкой на неназванный военный источник.

«Ответные атаки Ирана продолжаются. <…> 14 американских баз уже стали целью Ирана», — приводятся слова источника в материале.

Атака проводилась с использованием баллистических ракет и беспилотников (БПЛА). Список целей для последующих операций Ирана может расшириться. Под прицелом находятся и другие военные объекты США.

Военный конфликт на Ближнем Востоке разгорелся утром 28 февраля. Сначала Израиль объявил о превентивных ударах по иранским объектам в рамках операции «Щит Иегуды». Следом президент США Дональд Трамп начал американскую операцию «Эпичный гнев», нацеленную на полное уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Тегерана.

Иран не заставил ждать с ответом, ударив не только по базам США, но и по израильским городам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США планируют нанести серию нарастающих ударов по Ирану. Каждый раунд продлится от одного до двух дней с паузами для перегруппировки и оценки боевых повреждений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
28 февр
«Я в Дубае»: певица Нюша вышла на связь на фоне атак Ирана
28 февр
«Хезболла» осудила американо-израильскую агрессию против Ирана
28 февр
Доверие подорвано: политолог о риске применения ядерного оружия в войне с Ираном
28 февр
Турция опровергла слухи об участии в атаке на Иран
28 февр
ВС Иордании перехватили и сбили 49 иранских баллистических ракет и беспилотников
28 февр
Абсолютное зло: журналист Такер Карлсон об атаке на Иран
28 февр
«Это трагедия»: политолог Эрл Расмуссен о целях атаки США и Израиля на Иран
28 февр
Более 15 человек погибли при ударе по спортивному залу в иранском Ламарде
28 февр
«Мы не готовы отказаться от своего права»: МИД Ирана про сделку с США по урану
28 февр
Rеutеrs: КСИР отдал приказ полностью перекрыть Ормузский пролив
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

20:23
«Я в Дубае»: певица Нюша вышла на связь на фоне атак Ирана
20:17
«Хезболла» осудила американо-израильскую агрессию против Ирана
20:16
Доверие подорвано: политолог о риске применения ядерного оружия в войне с Ираном
20:10
Турция опровергла слухи об участии в атаке на Иран
20:04
Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта
20:00
ВС Иордании перехватили и сбили 49 иранских баллистических ракет и беспилотников

Сейчас читают

Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео