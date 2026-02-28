США планируют нанести серию нарастающих ударов по Ирану
Тегеран обещает дать серьезный ответ на атаки со стороны Вашингтона.
Фото, видео: Reuters/Mohammed Salem; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
США планируют нанести серию нарастающих ударов по Ирану. Об этом сообщила журналист CNN Джим Скиутто со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«США запланировали серию ударов нарастающей интенсивности с вариантами деэскалации по ходу. Каждый раунд продлится от одного до двух дней с паузами для перегруппировки и оценки боевых повреждений», — написала она на своей странице в социальных сетях.
Кроме того, СМИ Израиля сообщили о том, что их страна готовится к долгосрочному конфликту с Ираном. В Тегеране тем временем заявили, что Вашингтону и Тель-Авиву стоит готовиться к серьезному ответу на удары.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны страны Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».
Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Они запустили десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по территории Ирана.
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана.
В ответ на это Иран атаковал американские военные объекты на Ближнем Востоке, в том числе и те, что расположены на территории Бахрейна, Катара и ОАЭ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран объявил о проведении масштабной наступательной операции против США и Израиля.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами
- 28 февр
- Lufthansa приостановила полеты в Израиль из-за обострения ситуации в Иране
- 28 февр
- Инфраструктура Бахрейна получила повреждения после удара Ирана
- 28 февр
- Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
- 28 февр
- В Иране почти полностью пропал интернет из-за военных действий
- 28 февр
- «Сейчас самое подходящее время»: как ситуация в Иране скажется на Украине
- 28 февр
- США призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан
- 28 февр
- Большинство чиновников Ирана выжили после израильского обстрела
- 28 февр
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выжил после атаки Израиля и США
- 28 февр
- Как минимум 60 детей погибли в школе Ирана в результате израильского обстрела
Читайте также
43%
Нашли ошибку?