Защита американского народа? Как ВС США наносили удары по иранским объектам

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Дональд Трамп отдал приказ о решительных действиях.

Фото, видео: x.com/U.S. Central Command; 5-tv.ru

Центральное командование ВС США показало кадры проведения операции против Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США показало кадры ударов по иранским объектам. Ролик опубликован в соцсети X.

«Как заявил президент (Дональд Трамп — Прим. ред.), наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима», — говорится в посте.

В сообщении уточняется, что американский лидер отдал приказ о решительных действиях. Силы центрального командования наносят «сокрушительный и неумолимый удар». На кадрах видно, что удары нанесены были, в частности, по иранскому дрону Shahed-129 на аэродроме, пусковой установке зенитного ракетного комплекса Khordad 15, зенитной пулеметной установке на огневой позиции, а также постройкам и радиолокационным станциям.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп провел переговоры с лидерами стран Ближнего Востока.

