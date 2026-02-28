Защита американского народа? Как ВС США наносили удары по иранским объектам

Центральное командование ВС США показало кадры проведения операции против Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США показало кадры ударов по иранским объектам. Ролик опубликован в соцсети X.

«Как заявил президент (Дональд Трамп — Прим. ред.), наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима», — говорится в посте.

В сообщении уточняется, что американский лидер отдал приказ о решительных действиях. Силы центрального командования наносят «сокрушительный и неумолимый удар». На кадрах видно, что удары нанесены были, в частности, по иранскому дрону Shahed-129 на аэродроме, пусковой установке зенитного ракетного комплекса Khordad 15, зенитной пулеметной установке на огневой позиции, а также постройкам и радиолокационным станциям.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп провел переговоры с лидерами стран Ближнего Востока.

