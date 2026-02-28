«Потребуется несколько лет»: Трамп провел переговоры с лидерами стран Ближнего Востока

Трамп: Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки Израиля и США

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидерами нескольких стран Ближнего Востока и генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Беседы состоялись с руководителями Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, а также с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Им (Ирану. — Прим.ред.) потребуется несколько лет, чтобы оправиться после этой атаки», — отметил Трамп, комментируя удары США по Ирану.

Он добавил, что Тегеран изначально проявил интерес к переговорам, но вскоре отказался, что позволило американскому президенту сделать вывод, что Иран «на самом деле не заинтересован в сделке».

Военная эскалация началась 28 февраля, когда армия обороны Израиля нанесла серию ударов по иранским объектам в рамках операции «Щит Иегуды». Израильские власти заявили, что подготовка к атаке велась совместно с США в течение нескольких месяцев. Основной целью ударов было уничтожение объектов, связанных с иранской военной инфраструктурой, включая базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО и аэродромы.

Позднее Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции под кодовым названием «Эпичный гнев», цель которой заключается в уничтожении иранских ядерных и ракетных программ.

Иран в ответ на эти действия выразил протест и обвинил США и Израиль в нарушении своей территориальной целостности.

Официальные власти Ирана заявили, что атаки затронули не только военные объекты, но и гражданские районы, в том числе крупные города, такие как Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ на действия США и Израиля Иран также объявил о начале контрмер и атаковал несколько объектов на территории Ближнего Востока, включая те, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне и Катаре.

