В Израиле сообщили о ликвидации лидера Ирана Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по его резиденции. Об этом, по данным Axios, сообщил посол Израиля в Вашингтоне Ехиэль Лейтер американским официальным лицам.

«Хаменеи умер, его тело найдено», — говорится также в публикации Reuters.

Ранее уже была волна подобных сообщений в израильских СМИ, но тогда они не получили подтверждения.

Комментариев с иранской стороны пока не поступало.

Спутниковые снимки, опубликованные The New York Times, зафиксировали значительные разрушения в охраняемом комплексе Хаменеи. На кадрах был отчетливо виден густой черный столб дыма над районом, где традиционно проходят встречи высшего руководства Ирана.

Военный конфликт на Ближнем Востоке разгорелся сегодня утром. Все началось с превентивных ударов Израиля по территории Ирана. Позже выяснилось, что операция готовилась несколько месяцев совместно с Вашингтоном.

США не остались в стороне и запустили детки ракет Tomahawk по иранским объектам. Президент США Дональд Трамп официально заявил, что эти действия направлены на защиту безопасности Штатов из-за ядерной угрозы со стороны Тегерана.

Ответ Ирана не заставил себя ждать: он атаковал американские военные объекты и израильские города. Под удар попали Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.