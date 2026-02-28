В столице Катара раздались мощные взрывы

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда в нескольких городах Ирана, включая Тегеран, прогремели мощные взрывы. В ответ Израиль приступил к выполнению операции «Щит Иегуды», в рамках которой были нанесены превентивные удары по ряду иранских объектов. Как сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подготовка к операции велась совместно с США на протяжении нескольких месяцев, и ее цель — нанести максимальный урон иранским военным и ядерным объектам.

Немедленным ответом на действия Израиля стало объявление президента США Дональда Трампа о начале масштабной военной кампании под названием «Эпичный гнев». Операция направлена на уничтожение иранской ядерной и ракетной программы. В рамках этой кампании США также нанесли удары по стратегическим объектам в Иране.

Ответ Ирана не заставил себя долго ждать. В ответ на агрессию, Тегеран заявил о начале военных действий против Израиля и США. Иранские силы атаковали несколько израильских городов и американских военных баз на Ближнем Востоке, что привело к значительному увеличению числа жертв и разрушений.

Израильские СМИ сообщают о ликвидации Хаменеи

Израильские СМИ распространили информацию о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе недавних атак. На данный момент официальных подтверждений этой информации не поступало.

Зять и невестка Хаменеи погибли в Тегеране

Во время ракетных атак на Тегеран погибли зять и невестка Али Хаменеи. Эти удары стали частью масштабных военных операций США и Израиля против Ирана, которые продолжаются с переменным успехом.

Жертвы среди гражданского населения

По данным Иранского Красного Полумесяца, в результате атак США и Израиля в Иране погибли не менее 201 человека, еще 747 получили ранения различной степени тяжести. Большая часть пострадавших — мирные жители.

Российские суда в зоне конфликта

Минтранс России сообщил, что 31 судно под российским флагом находится в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация с безопасностью этих судов продолжает оставаться под пристальным наблюдением российских властей.

Иракская группировка «Наджба» поддержала Иран

Иракское военизированное движение «Наджба», известное своей лояльностью Ирану, заявило о готовности поддержать Исламскую Республику в ответ на агрессию США и Израиля.

Атака иранского беспилотника в Бахрейне

Иранский беспилотник атаковал здание в Бахрейне, в котором, по данным агентства Fars, находились американские военные командиры.

Доха под огнем

В столице Катара раздались мощные взрывы, сообщили

Израиль продолжит военную операцию против Ирана

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что операция против Ирана будет продолжена «любыми средствами» и продлится столько, сколько потребуется для достижения целей.

Жертвы среди школьников

По информации Министерства образования Ирана, в результате попадания ракет в здания школ погибли почти 90 подростков.

Протесты в США против военной операции в Иране

В Нью-Йорке сотни людей вышли на митинг против военных действий США в Иране. Протестующие скандируют лозунги «Руки прочь от Ирана» и размахивают флагами обеих стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.