Иранское агентство опровергло сообщения о гибели Хаменеи

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 52 0

По его данным, верховный лидер Ирана продолжает активно управлять ситуацией на фоне обострения военных действий.

Иранское агентство опровергло сообщения о гибели Хаменеи

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Иранское новостное агентство Tasnim опубликовало заявление, в котором опровергло информацию о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ракетных ударов по Тегерану.

В сообщении агентства утверждается, что Хаменеи продолжает активно руководить действиями Ирана в условиях растущего военного напряжения. Агентство также отметило, что он лично контролирует ход боевых действий и принимает меры для защиты страны от внешних угроз.

Ранее в тот же день 5tv.ru писал, что в результате ударов погибли дочь и зять Хаменеи — Захра Хаддад-Адель и ее супруг, сын верховного лидера.

Атаки, по данным иранских властей, были частью более широкого военного вмешательства, организованного США и Израилем. Израильская армия, как утверждается, нанесла удары по ключевым военным объектам Ирана в столице и других крупных городах страны. Среди затронутых объектов — военные базы в Тегеране, Куму, Тебризе и других городах. Израиль заявил о начале операции «Щит Иегуды», целью которой стало уничтожение иранских ракетных и ядерных объектов.

В ответ на эти действия Иран объявил о начале контрмер и мобилизации своих сил для защиты стратегически важных объектов. Иранские военные сообщили о подготовке масштабных атак против американских и израильских объектов на Ближнем Востоке. В ходе ракетных ударов также пострадали гражданские объекты в таких городах, как Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что удары по Ирану были «превентивными» и направлены на защиту безопасности Израиля от возможных угроз со стороны Ирана. США также подтвердили свою причастность к операциям в регионе, заявив, что их цель — нейтрализация ядерной и ракетной угрозы со стороны Ирана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
1 мар
Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана
1 мар
Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
1 мар
В США раскрыли, сколько будут продолжаться атаки на Иран
1 мар
Ближний Восток в огне: что известно о жертвах в Иране, Израиле и ОАЭ
28 февр
Полиция оцепила башню Трампа на фоне конфликта США и Израиля с Ираном
28 февр
«Безумие!» — девушка Дурова оказалась в эпицентре иранской атаки на Дубай
28 февр
США и Израиль атаковали Иран — последние новости к этому часу
28 февр
Захарова указала на роль Европы в атаке на Иран: «В своих интересах»
28 февр
«Это все ужасно!» — эскалация на Ближнем Востоке коснулась Ольги Бузовой
28 февр
«Есть признаки»: Нетаньяху заявил о возможной гибели Али Хаменеи
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

0:47
Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана
0:33
Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
0:30
В США раскрыли, сколько будут продолжаться атаки на Иран
0:15
Иранское агентство опровергло сообщения о гибели Хаменеи
0:07
Ближний Восток в огне: что известно о жертвах в Иране, Израиле и ОАЭ
23:59
Полиция оцепила башню Трампа на фоне конфликта США и Израиля с Ираном

Сейчас читают

США и Израиль начали военную операцию против Ирана: хронология событий
Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео