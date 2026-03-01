В Донбассе готовятся отвоевать оставшуюся часть территории у ВСУ

Накануне коллегии ФСБ произошел очередной теракт. Патрульные на площади у Савеловского вокзала в Москве заметили подозрительного молодого человека. При попытке установить контакт прогремел взрыв. Двое сотрудников ДПС ранены, один погиб — 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко.

Он служил в московской полиции с марта 2019 года. Остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Подрывника — 22-летнего уроженца Удмуртии, в долгах, без определённых перспектив — завербовали, использовали вслепую, вели по телефону и подорвали дистанционно. Типичный уже почерк украинских спецслужб.

Ровно два месяца назад — в декабре, на улице Елецкой, также в Москве — точно так же погибли двое сотрудников ДПС. Лейтенанты Климанов и Горбунов. Схема та же: завербованный курьер, которого превратили в смертника.

Вот он, фронт за линией фронта. Невидимый. Без окопов. Но где идёт борьба, как и в зоне СВО. И который не затихнет, пока не будет установлен там прочный мир. За него и бьются наши парни на передовой. Обзор за неделю с линии боевого соприкосновения у Александра Сафиулина.

Стратегическая инициатива за российскими войсками на всей линии фронта. Движение без спешки, уверенно в сторону Орехова и Запорожья, Славянска и Краматорска, Павлограда и Днепропетровска. Есть успехи в Харьковской области.

При этом противник не бежит. Встречные бои на разных участках. Огромное количество дронов в небе с обеих сторон. Командиры ВСУ личный состав не жалеют, когда на местности туман - бросают в атаки недавно набранные подразделения на пристрелянные тропы.

Это Красноармейское направление. Очередную волну отбивают артиллеристы группировки «Центр». Гильзы не успевают остыть. В стволе уже следующий снаряд. Бьют осколочными по группе пехоты враг, которая уже ушла в укрытие.

Еще один снаряд ушел в сторону противника, опорный пункт уничтожаем, «Гиацинт – Б» очень точное, работают они круглосуточно.

Уничтожают и так называемый «подвоз», тяжёлую технику, которую фиксирует наша разведка. Даже когда нет больших рывков на фронте ничто и никто не стоит на месте, и такая артиллерийская рутина имеет огромное значение для общего положения.

На соседнем участке целый пакет выпускает расчет огнеметной системы «Солнцепёк», погода переменчива, тёплые дни сменяются морозными ночами – враг пытается использовать последние возможности удержаться на позициях до начала распутицы.

«Крайняя работа у нас была – сорвали контратаку противника. Уничтожили живую силу противника и несколько единиц легко бронированной техники. Буквально 50 метров и всё – живая сила будет уничтожена», - докладывает командир машины ТОС 1А «Солнцепёк» Никита Пресняков.

Активно развиваются события и в районе Краматорско-Славянской агломерации. Наши подразделения фактически взяли Константиновку в полукольцо, бои идут в самом городе. Резервов для пополнения у противника нет, все уже на местах. Потери огромны. На Украине вновь звучат обвинения:

«Больше половины людей, которых мы потеряли на войне, мы потеряли из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства страны»

А в западной прессе в отчаянии признают – Россия может бить врага долго и сильно.

«Украина проигрывает войну! Москва может вести боевые действия еще долгие годы. Чтобы преодолеть эти преимущества России и вернуть утраченные территории, потребуются время и инвестиции, которых у Украины нет», - признают в издании Foreign Affairs.

В ближайшее время развернется сражение за последнюю часть Донбасса, которая еще остается под контролем врага. К этому фактически всё готово - снабжение гарнизона ВСУ затруднено. Продвижение наших сил на Днепропетровском участке фронта позволит взять агломерацию в оперативное окружение и тогда всё может кончиться крайне быстро.

