Глава Пентагона Пит Хегсет сравнил Иран с раковой опухолью
Американская операция «Эпическая ярость» точно вошла в историю.
Фото: Reuters/Gideon Markowicz
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что нынешний конфликт начали не Штаты, но именно они его закончат. Об этом он написал в социальных сетях.
«Соединенные Штаты не начинали этот конфликт, но мы его закончим. Если вы убиваете и угрожаете американцам где угодно в мире, как делал Иран, мы будем вас преследовать и убьем», — написал он, сравнив Иран с «раковой опухолью».
По его словам, президент США Дональд Трамп, объявив в субботу об операции против страны, «начал бороться с этой раковой опухолью».
В Исламской Республике, в свою очередь, происходящее со стороны США и Израиля назвали военным преступлением и преступлением против человечности. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
Он считает, что это самая настоящая полномасштабная война, в которой республика защищается в рамках международных норм, в то время как американская сторона шаблонно искажает факты и опирается на дезинформацию, пытаясь оправдать неприкрытую агрессию против Ирана.
Также иранские СМИ сообщают об атаках на Иерусалим. Сообщений о пострадавших и повреждениях на земле не поступало. Подтверждена гибель четырех членов семьи лидера Ирана Али Хаменеи, в том числе его дочери, зятя и внука.
Армия Израиля заявила, что ПВО страны «негерметична» на фоне очередных пусков ракет из Ирана. Также ЦАХАЛ начала новую волну ударов по Ирану, целями названы баллистические ракеты и системы ПВО. В Иране вновь гремят взрывы.
