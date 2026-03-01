Количество пострадавших в Израиле после атаки Ирана выросло до 121
Об этом сообщает CNN со ссылкой на службу скорой помощи еврейского государства.
Фото: www.globallookpress.com/Ronen Zvulun
Количество пострадавших в Израиле после атаки Ирана выросло до 121. Об этом сообщает CNN со ссылкой на службу скорой помощи Израиля.
«Один человек был убит, еще 121 пострадал в результате ударов по стране (Израилю — Прим. ред.) в субботу», — говорится в публикации на сайте телеканала.
Уточняется, что у двоих пострадавших состояние средней сложности, а у остальных — легкой.
Атака США и Израиля на Иран
Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.
В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.
В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Ранее 5-tv.ru писал, что международный аэропорт Бахрейна атаковал беспилотник Ирана.
