Восемь человек пострадали в Катаре в результате падения обломков ракет

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

На территории страны по-прежнему слышны звуки взрывов на военных базах США.

Фото, видео: Reuters/Shir Torem; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Восемь человек получили ранения в результате падения обломков ракет в Катаре. Один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщило агентство Aja News, ссылаясь на пресс-службу катарского правительства.

5-tv.ru показывает кадры перехвата иранских ракет Катаром. На видео можно четко разглядеть, как система противоракетной обороны успешно отражает приближающийся налет иранских баллистических ракет на Доху.

Также министерство обороны Катара до этого сообщало о ликвидации 18 баллистических ракет, выпущенных в сторону эмирата из Ирана. Уточняется, что воздушные цели не смогли долететь до предполагаемой территории.

В 01:42 по московскому времени стало известно об атаке здания в Бахрейне иранским беспилотником. В том месте находились американские военные командиры. Доха, столица Катара, также оказалась под огнем.

Позже, в 04:34 в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщили, что в ОАЭ и Катаре по-прежнему слышны звуки взрывов на военных базах США.

Государственное телевидение Ирана сообщило о смерти верховного лидера страны Али Хаменеи в результате военный действий США и Израиля. Также ликвидированы еще несколько высокопоставленных иранских чиновников.

После смерти Хаменеи иранское правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь дней общенациональных выходных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Война в Иране
