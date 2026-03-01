В Багдаде все неспокойно: местные жители собрались штурмовать посольство США

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

После гибели Али Хаменеи ситуация в исламском мире накаляется.

Фото: www.globallookpress.com/Ameer Al-Mohammedawi

Тема:
Смерть Али Хаменеи Война Израиля и Ирана

В Багдаде местные жители собрались штурмовать посольство США

В Багдаде местные жители собрались штурмовать посольство США. Информация об этом расходится в местных пабликах и социальных сетях.

