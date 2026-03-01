В Багдаде все неспокойно: местные жители собрались штурмовать посольство США
После гибели Али Хаменеи ситуация в исламском мире накаляется.
Фото: www.globallookpress.com/Ameer Al-Mohammedawi
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Багдаде местные жители собрались штурмовать посольство США
В Багдаде местные жители собрались штурмовать посольство США. Информация об этом расходится в местных пабликах и социальных сетях.
Читайте также
43%
Нашли ошибку?