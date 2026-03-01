В сторону Израиля выпущен очередной ракетный залп

ЦАХАЛ: в сторону Израиля запущен очередной ракетный залп

В направлении территории Израиля выпущен очередной залп ракет. Об этом сообщила армия обороны государства (ЦАХАЛ).

«В сторону государства Израиль был запущен еще один залп ракет. Граждан просят продолжать следовать инструкциям Командования тыла и оставаться в защищенных помещениях до официального уведомления», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны Израиля (ПВО) перехватывают угрозы.

Удары США и Израиля по Ирану

Обострение противостояния развернулось 28 февраля, когда в Тегеране и ряде других иранских городов прогремели взрывы. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац сообщил, что израильские военные нанесли упреждающие удары по целям на территории Ирана. Позднее было объявлено о начале операции «Щит Иегуды», которая, по заявлению израильской стороны, готовилась при координации с Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил старт масштабной кампании под названием «Эпичный гнев». В Вашингтоне заявили, что операция направлена на ликвидацию ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а также на смену действующей власти.

Иранский МИД расценил действия США и Израиля как акт агрессии и грубое нарушение национального суверенитета. По данным иранских СМИ, атаки затронули не только военные объекты, но и жилые кварталы в Куме, Тебризе, Хамадане, Керманшахе и Исфахане.

В ответ Тегеран заявил о ракетных ударах по израильской территории и американским объектам в регионе. Сообщалось о взрывах в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

