В сторону Израиля выпущен очередной ракетный залп

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 98 0

Граждан просят оставаться в защищенных помещениях.

Фото, видео: Reuters/Oren Ben Hakoon; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

ЦАХАЛ: в сторону Израиля запущен очередной ракетный залп

В направлении территории Израиля выпущен очередной залп ракет. Об этом сообщила армия обороны государства (ЦАХАЛ).

«В сторону государства Израиль был запущен еще один залп ракет. Граждан просят продолжать следовать инструкциям Командования тыла и оставаться в защищенных помещениях до официального уведомления», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны Израиля (ПВО) перехватывают угрозы.

Удары США и Израиля по Ирану

Обострение противостояния развернулось 28 февраля, когда в Тегеране и ряде других иранских городов прогремели взрывы. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац сообщил, что израильские военные нанесли упреждающие удары по целям на территории Ирана. Позднее было объявлено о начале операции «Щит Иегуды», которая, по заявлению израильской стороны, готовилась при координации с Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил старт масштабной кампании под названием «Эпичный гнев». В Вашингтоне заявили, что операция направлена на ликвидацию ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а также на смену действующей власти.

Иранский МИД расценил действия США и Израиля как акт агрессии и грубое нарушение национального суверенитета. По данным иранских СМИ, атаки затронули не только военные объекты, но и жилые кварталы в Куме, Тебризе, Хамадане, Керманшахе и Исфахане.

В ответ Тегеран заявил о ракетных ударах по израильской территории и американским объектам в регионе. Сообщалось о взрывах в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
1 мар
В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана
1 мар
В Иране назначили временное руководство после гибели Хаменеи
1 мар
«Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае
1 мар
Число погибших при атаке на школу для девочек в Иране выросло до 148
1 мар
КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе
1 мар
Военная операция США и Израиля против Ирана — главное к утру
1 мар
«Трамп заплатит. Месть грядет!» — ведущая заплакала, объявляя о смерти Хаменеи
1 мар
Стало известно, кто будет руководить Ираном после гибели Али Хаменеи
1 мар
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
1 мар
В Багдаде все неспокойно: местные жители собрались штурмовать посольство США
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:16
Гимнастки «Небесной грации» взяли золото на чемпионате России
10:08
Женщина погибла в ходе атаки ВСУ в Брянской области
10:02
В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
10:00
Телевизор как инструмент гипноза: раскрыты методы контроля сознания
9:51
«Неугомонный человек»: Волочкова вернулась к тренировкам вопреки запретам медиков
9:37
В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана

Сейчас читают

Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Политический шантаж: Спрятавшийся в бункере Зеленский подгадил двум своим соседям
Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео