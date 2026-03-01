«Нечто вроде „Звездных войн“»: чем для мира обернется смерть Али Хаменеи

Политолог Светов: действия Трампа в Иране — нечто вроде Звездных войн

Действия президента США Дональда Трампа вокруг Ирана — это не локальный конфликт, а часть масштабной стратегии давления. Такое мнение высказал политолог и публицист Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru. По мнению эксперта, речь идет о целой «саге», где иранское направление стало одним из ключевых эпизодов, а гибель верховного лидера страны изменила баланс сил в регионе.

«Это не маленькая победоносная война. Трамп затеял нечто вроде „звездных войн“ — сагу из целого ряда эпизодов», — подчеркнул Светов.

По оценке политолога, события вокруг Ирана следует рассматривать как продолжение цепочки шагов, направленных на перераспределение влияния. Он считает, что давление на Тегеран одновременно служит предупреждением арабским государствам, ударом по китайским интересам в регионе и элементом более широкой концепции «мир через силу», которую, по его словам, реализует Трамп.

Светов отметил, что в результате операции был уничтожен верховный лидер Ирана Хаменея, занимавший этот пост с 1989 года и фактически выстроивший нынешнюю политическую систему страны. Он напомнил, что Рахбар (высший руководитель) в Иране — это фигура, стоящая над президентом и контролирующая исполнительную, законодательную и судебную власть, а также религиозную сферу.

После гибели руководителя создан временный коллегиальный орган, в который вошли президент, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции. Теперь именно этот орган будет определять дальнейшее руководство.

Политолог также заявил, что удары по ключевым фигурам иранского руководства могли стать возможными при содействии изнутри страны. Он обратил внимание на гибель представителей высшего командования, включая руководство Корпуса стражей исламской революции, и допустил, что это серьезно ослабляет систему управления.

Отдельно Светов раскритиковал действия Тегерана по нанесению ударов по объектам на территории арабских стран. По его мнению, атаки по гражданским объектам, включая гостиницы и аэропорты, могут подтолкнуть государства Персидского залива к еще более активной поддержке США.

Он усомнился в эффективности заявлений о перекрытии Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых перевозок нефти, и поставил под вопрос способность ослабленного Ирана реализовать такую угрозу в условиях присутствия крупной группировки американского флота.

Политолог напомнил, что верховный лидер Ирана был не только государственным, но и религиозным центром власти, а сама структура управления была сформирована после исламской революции 1979 года. Светов также отметил, что жесткая антиизраильская риторика Тегерана, включая заявления о необходимости ликвидации государства Израиль, стала одним из факторов эскалации.

По словам Светова, нынешняя стратегия США отличается от прежней: Вашингтон, по его оценке, больше не делает ставку на риторику «экспорта демократии», а предлагает силовое давление с формальным правом населения самостоятельно менять власть. Он привел в пример Венесуэлу и подчеркнул, что теперь американцы призывают иранские элиты дистанцироваться от действующего режима, обещая им гарантии безопасности.

В заключение политолог обратил внимание на риски для региона и сопредельных государств. Он предупредил, что возможная дестабилизация Ирана может привести к внутреннему конфликту, росту межнациональной напряженности и потоку беженцев. По его мнению, это способно серьезно изменить баланс сил на Ближнем Востоке и затронуть соседние страны.

