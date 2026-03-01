Силы ПВО Ирана сбили американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
Стоимость одного такого аппарата оценивается примерно в 20 миллионов долларов.
Фото, видео: © Getty Images/Isaac Brekken; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил об уничтожении американского тяжелого беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом 1 марта сообщило иранское государственное агентство IRIB.
По данным официального заявления КСИР, беспилотник был сбит на юге Ирана с использованием интегрированной системы ПВО. Подробности об обстоятельствах и точном месте инцидента пока не раскрываются.
MQ-9 Reaper («Жнец») — разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics. Он предназначен для длительного наблюдения и нанесения ударов по наземным целям. Аппарат способен развивать скорость до 480 километров в час и находиться в воздухе до 24 часов.
MQ-9 может нести до шести ракет AGM-114 Hellfire или две управляемые бомбы GBU-12 Paveway II, а также оснащен сложным комплексом разведывательного оборудования. Стоимость одного такого аппарата оценивается примерно в 20 миллионов долларов.
Беспилотники данного типа активно используются Военно-воздушными силами США для выполнения разведывательных миссий и точечных ударов в различных регионах мира, включая Ближний Восток.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и назвали его преемника
- 1 мар
- Иран начал ракетную атаку на Израиль
- 1 мар
- «Нечто вроде „Звездных войн“»: чем для мира обернется смерть Али Хаменеи
- 1 мар
- Иранская авиация атаковала военные объекты США в Персидском заливе и Ираке
- 1 мар
- Заперты тысячи россиян: Ближний Восток закрыл небо из-за атак Израиля и США
- 1 мар
- Почему ожидания США о коллапсе политической системы Ирана не оправдываются — мнение политолога
- 1 мар
- «Все были в неведении»: россиянка рассказала о ситуации в Катаре
- 1 мар
- «Рассмотрели все сценарии»: Иран был готов к гибели Али Хаменеи
- 1 мар
- В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
- 1 мар
- В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана
Читайте также
43%
Нашли ошибку?