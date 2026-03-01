Силы ПВО Ирана сбили американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper

Диана Кулманакова
Стоимость одного такого аппарата оценивается примерно в 20 миллионов долларов.

Фото, видео: © Getty Images/Isaac Brekken

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил об уничтожении американского тяжелого беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом 1 марта сообщило иранское государственное агентство IRIB.

По данным официального заявления КСИР, беспилотник был сбит на юге Ирана с использованием интегрированной системы ПВО. Подробности об обстоятельствах и точном месте инцидента пока не раскрываются.

MQ-9 Reaper («Жнец») — разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics. Он предназначен для длительного наблюдения и нанесения ударов по наземным целям. Аппарат способен развивать скорость до 480 километров в час и находиться в воздухе до 24 часов.

MQ-9 может нести до шести ракет AGM-114 Hellfire или две управляемые бомбы GBU-12 Paveway II, а также оснащен сложным комплексом разведывательного оборудования. Стоимость одного такого аппарата оценивается примерно в 20 миллионов долларов.

Беспилотники данного типа активно используются Военно-воздушными силами США для выполнения разведывательных миссий и точечных ударов в различных регионах мира, включая Ближний Восток.

