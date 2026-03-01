Заморозки в апреле: к чему готовиться жителям столицы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Синоптики предупреждают москвичей о возвращении минусовых температур в середине и конце весеннего месяца.

Какая погода будет в Москве в апреле 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тема:
Погода

Синоптик Тишковец: в апреле жителей Москвы ждут заморозки

В апреле текущего года в Москве прогнозируются два непродолжительных этапа ночных заморозков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам эксперта, несмотря на общее потепление, столичный регион столкнется с временным понижением температуры до отрицательных значений в темное время суток. Эти похолодания затронут середину месяца, а также заключительные десять дней.

Специалист метеорологического центра уточнил, что данные периоды холода не будут затяжными, однако жителям и гостям города следует учитывать вероятность ночных минусов.

«В дальнейшем, в апреле, середине и конце месяца, вероятны еще два коротких периода ночных заморозков», — подчеркнул Тишковец.

Ранее синоптики и климатологи сообщали изданию aif.ru, что снежный покров в столице в 2026 году может исчезнуть заметно позже привычных сроков — не исключено, что лишь к маю. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил, что при прохладной весне снег в Москве сохранится вплоть до конца весеннего сезона. По его оценке, все будет зависеть от характера температур в ближайшие месяцы.

Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

